Möjlighet för en vit jul på fasta Åland

– Det finns en liten, liten möjlighet för en vit jul i fasta Ålands inre delar.

Det säger meteorolog Petteri Pyykkö om julhelgens väder.

Från och med måndag finns det möjlighet för lätta snöbyar. Det berättar Petteri Pyykkö på Meteorologiska institutet på fredagen.

– Men det är ganska osannolikt att snömängderna stannar på marken tills julafton, säger Pyykkö och konstaterar att det finns en liten möjlighet för snö i de inre delarna av fasta Åland.

– Innan julafton är det möjligt att det är minusgrader där, särskilt morgon- och nattetid.

Prognosen för julafton ligger på 2–3 grader på fasta Åland.

– Kanske lite mer på de mindre öarna.

Efter julen ser det ut att bli kallare så småningom.

– Minusgraderna borde nå Åland på många håll. Just nu ser det ut som att kall luftmassa strömmar in från norr efter julen på nytt, men det är osäkert i vilken mängd det når Åland. Det är möjligt att det är ganska kallt mot nyår, men jag vet inte hur kallt.

Pyykkö säger att det varit en ovanligt varm vinter så här långt i Finland, särskilt på Åland.

– Det är till och med 4 grader varmare än vanligt om man räknar alla dagar tills idag (läs fredag) på Åland.

Orsaken är vid det här laget självskrivet.

– Det har förstås med klimatförändringen att göra, medeltemperaturen ökar då klimatförändringen går framåt.

Det har också varit mer nederbörd än vanligt.

– Hittills i december har det kommit cirka 15 millimeter mer regn än vanligt i Jomala.

Han varnar också ålänningar som ger sig ut på vägarna i juletid, både på Åland och på fastlandet.

– Det kan vara halt på vägarna.