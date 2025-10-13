Medimar flyttar till Hälsans hus – Ålands bygg utesluter försäljning

Ditt namn

Mathias Grunér, vd för Medimar och Cityläkarna skriver i ett pressmeddelande att företagen tillsammans med Tandläkarna tecknar ett gemensamt hyresavtal i Hälsans slut.

Så här står det i pressmeddelandet:

”Medimar, Cityläkarna och Tandläkarna har ingått ett gemensamt hyresavtal i Hälsans hus, vilket markerar ett viktigt steg i utvecklingen av vårdtjänster på Åland. Cityläkarna och Tandläkarna har redan en lång historia i byggnaden, och nu får även Medimar möjlighet att flytta sin verksamhet till fastigheten.

– Vi ser detta som ett naturligt steg i vår utveckling. Genom att samla våra verksamheter under ett tak kan vi erbjuda ett bredare tjänsteutbud och samtidigt skapa ytterligare mer kostnadseffektiva och högkvalitativa vårdtjänster i ändamålsenliga lokaler, säger Mathias Grunér, vd för Medimar och Cityläkarna.

Inför Medimars inflyttning planeras omfattande renoveringar och ombyggnationer, med målsättning att verksamheten ska vara på plats senast under 2027.

Kaj Mattsson, grundare av Cityläkarna, är glad över att fortsätta verksamheten i Hälsans hus – nu tillsammans med Medimar.

Patrik Sundblom, VD för Ålands Bygg:

– Vi gjorde bedömningen att en försäljning av fastigheten inte gick att få i mål, och har därefter utvärderat olika hyresalternativ. Att teckna hyresavtal med en stabil vårdaktör ser vi som det bästa beslutet, och vi är glada över att kunna bidra till en långsiktig lösning.”

Det framgår inte av pressmeddelandet om Medimar lämnar sin nuvarande lokal. Nya Åland har pratat med Mathias Grunér som hänvisar till en presskonferens imorgon.