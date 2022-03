Mariehamns energi söker ny vd Nyheter

Per Eriksson lämnar Mariehamns Energi, det berättar bolaget i ett pressmeddelande idag måndag.

-Det är ett beslut som har växt fram under den senaste tiden och i dialog med styrelsen. Jag är stolt över det vi har åstadkommit under de senaste åren och känner nu att det är dags för mig att gå vidare, säger Per Eriksson, i en kommentar.

Eriksson har varit vd för Mariehamns Energi sedan sammanslagningen av Mariehamns Elnät och Mariehamns Energi i januari 2019, före det var han vd på Mariehamns Elnät.

Rekryteringen av ny vd har inletts.