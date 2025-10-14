Männen drar upp arbetslösheten

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Den relativa arbetslösheten på Åland var 5,1 procent i augusti, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med ett år tillbaka. I samtliga åldersgrupper är andelen arbetslösa män högre. Antal lediga jobb mer än halverades.

I augusti landade det relativa arbetslöshetstalet på i genomsnitt 5,1 procent (4,8). Uppdelat drar männen upp siffrorna till 5,5, medan kvinnorna har ett relativa arbetslöshetstal på 4,8 procent. 0,8 procent av arbetskraften var sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder och ingår inte i det relativa arbetslöshetstalet.

Jämfört med situationen i juli ökade det relativa arbetslöshetstalet för personer under 25 år, men minskade i åldersgrupperna 25–54 år samt 55 år och äldre. För ungdomar under 25 år var 8,7 procent arbetslösa (8,8 procent i augusti år 2024). Även där ligger männen högre (9,5) än kvinnorna (7,8).

För 55 år eller äldre var 4,2 procent (samma som i augusti år 2024). Här var arbetslöshetstalet 3,5 procent för kvinnorna och 5,0 procent för männen. I åldern 25–54 år, med arbetslöshetstalet 5,1 procent (4,6 procent i augusti ifjol), skiljde minst mellan könen, med 5,0 för kvinnor och 5,1 för män.

Regionvis var arbetslöshetstalet i Mariehamn högst med 7,0 procent (6,6 procent i augusti året innan). På landsbygden 4,0 procent (3,7), och i skärgården 4,2 procent (3,4). Antalet lediga platser var i slutet av augusti 104 stycken, och det är 134 platser färre än i augusti 2024.

Sedan en tid tillbaka har underlaget för arbetslöshetsstatistiken påverkats och är inte längre helt jämförbart bakåt. Åsub hänvisar till ett nytt IT-system hos Arbets- och näringsministeriet som påverkar AMS siffror sedan årsskiftet och att ansvaret för statistiken har flyttats till UF-centret under våren.