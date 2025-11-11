Foto: STEFAN ÖHBERGBarnet fick flytta till daghemmet Trollsländan från Överby. Det blev en stor omställning. Snart kan det bli dags för flytt igen. Mamma i Jomala kritisk till daghemsflyttar – ikväll ska kommunens budget diskuteras Nyheter 10:01 tisdag, 11 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Ob vill satsa på barnen och stryka hållbarhet – skuggbudget presenterades idag De kritiserar förslag på nedskärningar i skolan BILDSPEL Mysig pyjamas istället för läskig kostym när Björkdungen firar halloween