Mäklaren: Hellre nybyggt hus på landet än gammal lägenhet i centrum

Att intresset för nya bostäder är stort är tydligt enligt statistiken, men även enligt mäklaren Tomas Lyyski.

För att höra hur bostadsmarknaden ser ut enligt fastighetsmäklare på Åland kontaktade Nyan Tomas Lyyski, vd på Lyyski fastigheter.

– Det är blandat och även kategoriberoende. Vissa objekttyper och områden går väldigt bra medan andra blir att stå på marknaden väldigt länge, säger han.

Upplever ni att fler vill bo i hus än lägenhet idag?

– Kanske inte hus mer än lägenhet, men däremot hellre nyproducerade radhus och parhus utanför stan hellre än äldre lägenheter i centrum utan hiss.

Vad tror du att det beror på?

– Jag tror det beror på att man föredrar ett nybyggt hus på bekvämt avstånd från stan istället för ett mer riskfyllt objekt med eventuella kommande renoveringsbehov.

Flesta har bil

Han säger att man under de senaste 10-15 åren har kunnat se förändringar i vad som intresserar den yngre generationen. Främst är det nybygge, mindre risker och enplansbostad som lockar, menar Tomas Lyyski.

– De flesta har ändå bil så det är inget problem att bo lite utanför stan, säger han.