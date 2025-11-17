Lumparlandsdådet: åtal har väckts för mord

Ditt namn

I dag måndag har åtal väckts för den man som är misstänkt för Lumparlandsdådet i somras. Målsägande avled till följd av knivskador.

Den åtalade är enligt polisen född 1980. Han är svensk medborgare och är fortsättningsvis häktad.

”Svaranden har i förundersökningen bestridit brott.”

Det var i juli som polisen larmades till Lumparland av en granne. På plats hittade de fyra personer, tre män och en kvinna. En av männen hade knivhuggit en annan man till döds med flera hugg mot överkropp och hals. De andra två personerna ska också ha fått slag med kniv men inte ådragit sig livshotande skador.