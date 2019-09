Louise Nordström är Nya Ålands relationsexpert Nyheter

Knakar relationen i fogarna? Kommer du inte överens med din grannarna eller känner du dig utstött av ditt kompisgäng?

Nu kan du ställa alla dina frågor till Nya Ålands relationsexpert Louise Nordström.

Louise Nordström är socionom och legitimerad psykoterapeut med över 40 års erfarenhet. De senaste fem åren har hon arbetat vid familjerådgivningen inom Svenska kyrkan i Örebro och skrivit krönikor med anknytning till parrelationer på deras hemsida.

Där har Nordström också drivit en webbaserad frågespalt och svarat på frågor om kärlek och relationer.

Under sitt yrkesliv har Nordström träffat många par som velat reparera sin relation men fastnat i destruktiva mönster. Frågespalten är ett sätt att göra familjerådgivning mer tillgänglig och att nå ut innan det är för sent.

– Jag funderade på hur man skulle få par att söka hjälp tidigare, säger hon om hur hon fick idéen till frågespalten.

Nu har Nordström, som är född och uppvuxen i Mariehamn, flyttat tillbaka till Åland och fortsätter med frågespalten i Nya Åland.

Skilsmässorna ökar

På Åland har antalet skilsmässor ökat sedan 80-talet, enligt siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå. Trenden är densamma i våra grannländer.

– Folk brukar säga att det är för lätt att skilja sig nu för tiden. Men det är få som bestämmer sig för skilsmässa från en dag till den andra. Ofta handlar det om långvariga slitningar, säger Nordström.

– Samtidigt är det inte längre lika skamfyllt att gå sin egen väg.

Det är svårare att vara småbarnsförälder i dag i och med alla de krav som finns, menar Nordström.

– Man förväntas träna, prestera oerhört mycket på jobbet, vara en bra förälder och hantera vardagstressen, säger hon.

Att ta hand om relationen kommer ofta i sista hand.

– Det är inte konstigt att sjukskrivningarna i Sverige ökat med 500 procent de senaste åtta åren.

Ställ dina frågor

En gång i månaden publiceras en krönika av Nordström där hon skriver om relationer dess utmaningar och du har möjlighet att ställa dina relationsfrågor och få svar på dem.

Känns din partner främmande för dig? Funderar du på hur du ska hantera svågern eller dina syskon?

Skicka in din fråga om relationer till Nya Ålands relationsexpert. Louise Nordström svarar på ett urval av frågorna i sina månatliga krönikor, men kan tyvärr inte ge personlig rådgivning. Svaren kan komma att publiceras i tidningen och du är anonym.

Skicka din fråga per mejl till fraga@nyan.ax, per post till Nya Åland, Norra Esplanadgatan 1, 22100 Mariehamn eller kom in till oss på redaktionen.

Din fråga, om den publiceras i tidningen, anonymiseras av Nya Åland.