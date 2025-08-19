Rektorn om ökat elevantal i Lumparland: ”Skolan har blivit mycket mer levande2

Ditt namn

Höstterminen i Lumparlands skola började med extra mycket liv och stoj. Antalet elever har ökat från 13 till 23 barn.

Orsakerna är flera, säger föreståndaren Mathias Boijer. Flera barnfamiljer har flyttat till Lumparland efter att kommunen byggt tre parhus i Klemetsby. Och en stor årskull, åtta barn, som gått på kommunens dagis i grannhuset har börjat på ettan.

Skolans textilslöjd har flyttats till ett mindre rum för att ge plats för ett nytt klassrum. Nu har skolan tre klasser, en för ettorna, en för tvåorna och treorna och en för fyrorna till sexorna.

Och personalstyrkan växer. Sedan tidigare finns lärarna Andreas Söderström och Gea Jansén, och elevassistenten Bengt Roberts. Nya är elevassistenten Josefine Holmén och Elina Lindfors, som tidigare var lärare i Källbo skola i Finström. Hon undervisar tvåorna och treorna.

– Jag kom hit för två veckor sedan. Det här är den första dagen med eleverna och den har jag längtat efter. Det känns jätteroligt, säger hon.

– Vi har haft god kontinuitet i personalen. Vi är ett glatt gäng som trivs ihop, säger Mathias Boijer.

Plats för femtio

Elevantalet är inte rekordstort.

– Tidigare har det varit över trettio elever här. Och vi skulle kunna få plats med 40-50 elever. Det vore trångt men det skulle nog gå.

Årsbudgeten för Lumparlands lågstadieskola har de senaste åren legat runt 400.000 euro. Mathias Boijer räknar inte med någon kraftig höjning trots det ökade elevantalet.

– Det är väl ingen hemlighet att Lumparlands ekonomi är som den är. Men vi har ekonomin som behövs för skolan.

Han har en dröm:

– En multiarena på skolans grusplan. Men det vore dyra grejer.

Skolan har satsat på att förnya tekniken i den takt ekonomin tillåter, med nya tv-skärmar i klassrummen och leasingavtal för datorutrustning. Ettorna till treorna jobbar med läsplattor, eleverna i de högre klasserna har datorer.

– När man kommer ut i arbetslivet är det vanligare med pc, säger Mathias Boijer.

Dit är det några år för de här eleverna. Efter höstterminens första lunch – spagetti och köttsås – ger de sig ut i sensommarsolen. De spelar fotboll eller snurrar sig yra i gungorna.

Härligt, tycker Mathias Boijer när han ser sig omkring.

– Skillnaden är stor. Skolan har blivit mycket mer levande.