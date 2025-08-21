DELA Facebook Foto: Jonas EdsvikKränkning av kommunikationshemlighet är en förlängning av den lag som förbjuder en från att läsa andras post. En man står nu åtalad för att ha läst sin partners jobbmejl och privata meddelanden på sociala medier. Man i 35-årsåldern läste partners meddelanden utan lov Nyheter 21:00 torsdag, 21 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Hovrätten fastställde stölddom Döms för olagligt innehav av vapen Man döms för sjöfylleri – blåste 1,25 promille