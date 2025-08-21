DELA
Foto: Jonas Edsvik
Kränkning av kommunikationshemlighet är en förlängning av den lag som förbjuder en från att läsa andras post. En man står nu åtalad för att ha läst sin partners jobbmejl och privata meddelanden på sociala medier.

Man i 35-årsåldern läste partners meddelanden utan lov

21:00 torsdag, 21 augusti, 2025

