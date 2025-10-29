Från vänster: Norges statsminister Jonas Gahr Støre, lantråd Katrin Sjögren, Finlands statsminister Petteri Orpo, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Lantrådet på nordiskt toppmöte – diskuterade försörjning och beredskap Nyheter 14:14 onsdag, 29 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Lagtinget röstar om förtroendet för Katrin Sjögren i dag Lantrådet om misstroendet: ”Jag känner inte igen mig” Minister: Arbetet med id-matchning går framåt