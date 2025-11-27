Foto: Jonas EdsvikTre till fyra tjänster kan dras in gemensamt vid landskapsregeringen och ÅHS. Områdena som berörs är upphandling, redovisning och löneadministration. Landskapsregeringen och ÅHS samarbetsförhandlar – Samordnar servicecenter under finansavdelningen Nyheter 16:50 torsdag, 27 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Oppositionen lämnar in spörsmål om ÅHS Landskapsregeringen stoppar ÅHS inköp av juristtjänster från DKCO 600 euro mer till männen – varje månad