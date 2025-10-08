Foto: Stefan ÖhbergTvå konsulttjänster för sammanlagt drygt 1,2 miljoner euro ska hjälpa landskapsregeringen med auktioneringen av rättigheterna till Sunnanvind. Landskapet upphandlar konsulter för över 1,2 miljoner för Sunnanvind Nyheter 10:00 onsdag, 8 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Flera upprörda röster om fisket i Sunnanvind-utlåtande Ålands Natur och Miljö i Sunnanvind-utlåtande: ”Remisstiden är för kort” Vindkraft får konsekvenser för trafik – Traficom vill flytta området norrut