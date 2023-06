Landskapet lånar ut champagneflaska till tysk utställning Kultur

Landskapsregeringen lånar ut en av sina vrakchampagneflaskor, flaska A46, till LWL-Museum für Kunst und Kultur i Münster från och med juli i år.

Museet anordnar mellan juli 2023 och september 2024 en utställning om arkeologiska undersökningar i modern tid. Arbetsnamnet på utställningen är ”Excavating Yesterday – The Archaeology of Modernity and Contemporary History”.

Flaskan ska lämnas tillbaka till landskapet inom året 2024. Museet bär ansvaret och kostnaderna för packning, transport, försäkring samt alla övriga kostnader som uppstår i samband med lånet.