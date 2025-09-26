Lagtinget röstar om förtroendet för Katrin Sjögren i dag

Ditt namn

I dag röstar lagtinget om förtroendet för lantrådet Katrin Sjögren (Lib) med anledning av det misstroendeyrkande som Obunden samling lämnade in tidigare.

Lagtinget debatterade misstroendeyrkandet i måndags och då meddelade både Wille Valve (MSÅ) och Veronica Thörnroos (PÅ) att de kommer rösta med Obundna i omröstningen. Med Ob:s fem mandat och Moderaternas fyra mandat samt Pro Ålands enda mandat, ger det totalt tio röster för misstroende.

HI:s Alfons Röblom sade inget i debatten om hur han tänker rösta. Mogens Lindén (Grön vänster) och Rainer Juslin (egen lagtingsgrupp) deltog inte överhuvudtaget i debatten, även om de närvarade.

För att fälla regeringen krävs 16 röster.

En liberal borta

Anders Ekström (Lib) har redan aviserat att han kommer att vara frånvarande under fredagens plenum på grund av sitt uppdrag i regionkommittén, vilket betyder att regeringen som mest kan skrapa ihop till 16 röster för förtroende för lantrådet.

Om lagtinget röstar för misstroende för lantrådet betyder det att lantrådet måste avgå och regeringen faller.

Plenum inleds klockan 9.30. Misstroendeomröstningen ligger som ärende nummer tre på föredragningslistan.