Foto: Jonas EdsvikPolitiskt olämpligt, men inget formellt fel. Det är lantrådet Katrin Sjögrens försvar i misstroendedebatten på måndagen. Hon lovar också större öppenhet och transparens framöver. Lantrådets försvar efter misstroendet: Inget formellt fel, men politiskt olämpligt Nyheter 11:16 tisdag, 23 september, 2025