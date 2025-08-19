Kristdemokraterna håller möte på Åland Nyheter

På onsdag och torsdag besöker svenska politiska paritet Kristdemokraternas riksdagsgrupp Åland, på inbjudan av Moderat samling Åland. Kristdemokraterna håller sitt uppstartsmöte på Åland och kommer även ha möten med landskapsregeringen och göra företagsbesök samt besöka Bomarsund.

På onsdagen besöker hela riksdagsgruppen Ukrainaplatsen där partiledaren och vice statsminister Ebba Busch håller tal.

”Vi är mycket glada att den kristdemokratiska riksdagsgruppen valt att komma till Åland. Goda relationer med regeringspartierna i både öst och väst har stor betydelse, inte minst när det gäller att diskutera lösningar på gemensamma utmaningar. Det är dessutom helt unikt att så många ministrar kommer till Åland samtidigt”, kommenterar Moderat samling Ålands ordförande Wille Valve i ett pressmeddelande.