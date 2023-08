Kraftigt åskoväder blev mildare än väntat – men faran inte över Nyheter

Det kraftiga åskoväder som under morgonen drog in över Åland blev mildare än väntat. Men under kvällen och natten till tisdag väntas en ny åskstorm nå oss, med kraftiga lokala blixtoväder och vindar på över 20 meter per sekund.

– Det är svårt att peka ut exakt vilka delar av Åland som kommer att drabbas, säger jourhavande meteorolog Tuomo Bergman.

Det är framförallt de kraftiga vindarna som kan ställa till problem i form av nedfallna träd som kan falla över elledningar och orsaka strömavbrott samt trafikstörningar. Åskan tros bli väldigt lokal och situationen kan variera kraftigt beroende på var på Åland man befinner sig och avtar redan under tisdagen, medan vindarna kan hålla i sig till onsdag.

– I dag (måndag, reds. anm) är det ganska mycket åskaktivitet i mitten av Finland. Hittills har det inte orsakat så mycket problem, det är potentiellt mer fara för det i morgon. Enligt de senaste prognoserna ska åskan dra in över Åland och södra Finland i kväll och i morgon bitti, säger Tuomo Bergman.

Meteorologiska institutet har utfärdat en varning för våldsamt åskväder från och med måndag till tisdag klockan 4 på morgonen. Varningen är gul, vilket är den lägsta allvarlighetsgraden av fara.

I Sverige har ovädret, som kallas Hans, orsakat stora skador främst på grund av skyfallen som lett till onormalt höga vattenflöden i vissa tätbefolkade områden. Under söndagskvällen drabbades främst Gotland och de sydostliga kustområdena av stora mängder blixtnedslag och regn, innan det drog vidare in över de mer centrala delarna av landet.

Orsaken till det kraftiga ovädret är ovanligt hög luftfuktighet och att ett osedvanligt djupt lågtryck bildats efter att varma luftströmmar från Baltikum kolliderat med den kalla luft vi har i Norden.

Hur vanligt är det med den här typen av oväder?

– Vi har sett liknande fall tidigare, men det är ändå ganska ovanligt och inträffar inte ens varje år, utan kanske några gånger per årtionde.