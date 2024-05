Kom ihåg att delta i Åland Gallup

EU-val och vindkraft är de två aktuella frågorna i Åland Gallup. Förutom den vanliga frågan om vilket parti du skulle rösta på om det var val i dag.

Vilket parti och vilken kandidat tänker du stöda i EU-valet? Bland kandidatalternativen finns de åländska kandidaterna Anton Nilsson (SFP), Jessy Eckerman (S) och Maria Ohisalo (Gröna) samt alternativet ”någon annan kandidat”.

Anton Nilsson får stöd av Liberalerna, Centern, Moderaterna, Ålands framtid och Pro Åland. Hållbart initiativ stöder Maria Ohisalos kandidatur.

Gällande vindkraften lyder frågan vad du tycker om satsningen på storskalig havsbaserad vindkraft? Svarsalternativen är sex stycken från ”ja” till ”nej” och ”kan inte ta ställning”.

Åland Gallup är öppen fram till söndag kväll.

Åland Gallup görs av Mats Adamczak och genomförs så att deltagarna själv söker upp gallupen. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet.

Så här deltar du

Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller Åland Gallups Facebooksida.

Du kan svara på gallupen genom att klicka här.

Skriv in din mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer.

Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna.

Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång.

Om du får ett felmeddelande om att du redan deltagit (men inte gjort det) kan du pröva starta om din webbläsare.

Du deltar anonymt, eftersom alla deltagare anonymiseras så snart verifieringskoden skickats med hjälp av en utomstående tjänst.