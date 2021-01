Julklappsinsamling för psykisk hälsa Nyheter

1 712 euro samlades in under biltvätten Renbils julklappsinsamling. Pengarna går till Reseda, intresseföreningen för psykisk hälsa. Insamlingen pågick från den 13 november fram till julafton. Under den tiden skänker Geho Ab, som driver biltvätten, två euro per biltvätt oavkortat till det ändamålet.

De insamlade medlen ska finansiera den bok som Resedas skrivargrupp författar.

”Vilhelm Holmberg och Peter Gerkman tackar ödmjukt alla kunder som tvättat bilen och samtidigt bidragit till insamlingen och ser fram emot bokutgivningen.” skriver man i ett pressmeddelande.