Johannisberg slutar som mjölkbönder

Johannisbergs gård i östra Saltvik slutar nu som mjölkproducenter efter 36 år. Istället satsar man på köttdjur.

Johannisbergs gård meddelar på sin Facebook-sida att de nu valt att sluta som mjölkproducenter. I fredags skickades de sista korna till en mjölkgård i fastlandet, och de resterande har fått nya hem här på Åland.

Familjen Bomansson, som driver gården, skriver att beslutet känns vemodigt eftersom de trivts så bra med sitt arbete, men att de kommer fortsätta med djurhållningen i form av dikor.

Under helgen kunde gårdens Facebook-följare även se hur de första korna av köttrasen Hereford inspekterade sitt nya hem i ladugården.

Ekologisk produktion

Johannisberg tackar också både mejeriet ÅCA och alla åländska konsumenter för åren som varit:

”Vi ser med tacksamhet tillbaka på alla minnen och händelser som följt med livet i ladugården”.

Det var just gården Johannisberg som mellan åren 2016-2023 ställde om från konventionell mjölkgård till ekologisk mjölkgård och stod för ÅCA:s ekologiska mjölkprodukter.

”Relativt stabilt”

Nya Åland kontaktar Joakim Blom, vd för Ålands Centralandelslag, ÅCA, för att fråga hur de påverkas av att ännu en mjölkgård försvinner.

– Egentligen inte desto mera. De meddelade om avvecklingen för länge sedan och majoriteten av djuren finns nu utplacerade på andra ÅCA-gårdar, säger han.

Enligt Blom är läget för ÅCA relativt stabilt sett till mjölkmängden som levereras, även om det finns säsongsvariationer. Han ser inte att deras produktion skulle vara hotad i nuläget.

– Risker finns det alltid, men vi bedömer inte att Johannisbergs beslut att avsluta sin verksamhet utgör en sådan. Det viktiga är att det kommer nya gårdar eller att produktionen kan tas över av andra befintliga gårdar.