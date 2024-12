Ida Zetterström framröstad som bästa nya talang i NHRA Nyheter

MOTORSPORT. Ida Zetterström debuterade i dragracingserien så sent som i augusti, men hann med eftertryck köra in sig i fansens hjärtan. Hon missade priset som årets nykomling i de amerikanska hot rod-förbundet NHRA, en titel som en jury röstar fram – men när fansen fick bestämma blev åländska fartdrottningen – Ida Zetterström – utsedd till årets bästa nya talang (Best new talent).

– Jag är så hedrad över att motta den här utmärkelsen. Det faktum att det är fansen som röstat fram titeln gör det hela än mer speciellt, skriver Ida Zetterström själv på sina sociala medier. (pp)