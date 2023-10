Sista valgallupen: Hur vill du att nästa regering ska se ut?

Det är dags för den sista gallupen inför valet om två veckor. Vet du redan nu vem du vill lägga din röst på? Nu har du även chansen att tycka till om vilka partier du vill att ska bilda nästa regering.

I Nyans partiledarintervjuer har de åländska partiledarna fått bygga ihop sin drömregering – även om alla partiledare inte tagit chansen utan velat avvakta valresultatet. Nu har alla chansen att pussla ihop sin egen regering, när Liberalerna ställer en fråga om vilka partier man vill att ska sitta med i den kommande landskapsregeringen i Åland Gallup.

I gallupen går det att välja mellan de sju partierna – Centern, Hållbart initiativ, Liberalerna, Moderaterna, Obunden samling, Socialdemokraterna och Ålands framtid – som ställer upp i valet. Du måste välja minst två, men välj gärna tre eller fyra, eftersom de flesta åländska landskapsregeringar har bestått av minst tre partier. Så länge Åland följt parlamentariska principer, alltså att landskapsregeringen är beroende av stöd från lagtinget, har alla landskapsregeringar (eller landskapsstyrelse som det hette tidigare) utom två regeringar bestått av tre eller flera partier. Undantagen har varit när Centerns Roger Nordlund ledde en regering tillsammans med Liberalerna 2001–2003 och när Liberalernas Viveka Eriksson ledde en regering tillsammans med Centern 2007–2001.

Centern har stått utanför en regering, den som Katrin Sjögren (Lib) ledde förra mandatperioden. Socialdemokraterna har lett en regering, när Camilla Gunell var lantråd perioden 2011–2015.

Som vanligt ställs även frågan om vilket parti man skulle rösta på om det var val i dag.

Liberalerna har länge varit största parti i galluparna. I september fick partiet ett stöd på 23 procent, vilket skulle ha gett sju mandat i lagtinget.

Socialdemokraterna har legat som knapp tvåa framför Centern under lång tid. Senast hade partiet ett stöd på 17 procent.

I september gick Obundna starkt framåt och steg till 16 procent, eller fem mandat.

När Nya Åland skrev om resultatet i september flaggade Mats Adamczak för att resultatet i oktober kommer ändras, eftersom antalet osäkra väljare minskar. Gallupresultatet påverkas även av att fyra gallupar räknas ihop, för att ge en mer stabil bild av läget. Maj månads resultat var ovanligt starkt för Socialdemokraternas del och när maj-resultatet nu faller bort kan det ge effekt i understöd och mandatfördelning.

Även i den här Åland Gallup ställs en fråga om vindkraften. Frågan lyder om: Tycker du att det på samma sätt som det krävs en miljökonsekvensbedömning på vindkraftsprojektet även görs en motsvarande men med finansiell inriktning? Svarsalternativen är: ja, nej och kan inte ta ställning.

För att delta i Åland Gallup behövs ett Facebook-konto, men alla svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak. Gallupen är öppen till söndag kväll vid midnatt.

