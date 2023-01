Hur påverkar försäljningen av Rosella just dig? Nyheter

Kommer dina resmönster att ändras efter att Rosella kört sin sista tur över Ålands hav idag, söndag? Det frågar Åland Gallup i januari månads gallup.

Gallupen är öppen fram till måndag kväll. Klicka här för att komma till gallupen.

Det var den 8 december i fjol som Viking Line berättade att Rosella är såld till Grekland, efter flera dagar av skvaller, rykten och spekulationer. Idag korsar Rosella Ålands hav för sista gången.

Nu frågar Åland Gallup dels hur du hittills i huvudsak har rest när du rest västerut och dels vilket färdmedel du kommer välja framöver.

Delta anonymt

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak. Precis som tidigare behöver du behöver ett Facebook-konto för att kunna vara med, men dina svar är anonyma.

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.

Frågorna i Åland Gallup