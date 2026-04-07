Polisens påskhelg: Rattfylla och ingripande på kryssningsfartyg

Polisen informerar på tisdagen om påskhelgens händelser. Man har under helgen bland annat registrerat två brottsanmälningar gällande rattfylleri och gripit fyra personer på basen av polislagen.

På fredags kvällen stoppades en personbilsförare i Mariehamn.

”Ett snabbtest för narkotika visade positivt resultat. Föraren saknade giltig körrätt. Ärendet utreds som rattfylleri, straffbart bruk av narkotika och olovlig körning”, skriver polisen i sitt pressmeddelande.

På söndag kväll inträffade en liknande händelse i stan, där ett snabbtest för narkotika visade positivt resultat.

”Ärendet utreds som rattfylleri och straffbart bruk av narkotika.”

Natten mellan fredag och lördag ryckte polisen ut till ett kryssningsfartyg då en resenär hade uppträtt aggressivt och gjort motstånd mot fartygets ordningsvakter.

”Personen greps på basen av polislagen och misstänks för motstånd mot person som upprätthåller ordningen och tredska mot polis.”

Under lördagen anlände många bortasupportrar till Mariehamn i samband med fotbollsmatchen mellan MIFK och TPS. Polisen hade i samband med detta utökad övervakning av allmän ordning och säkerhet i centrum och två supportrar greps på basen av polislagen.

”Den första då den var berusad och oförmögen att ta vara på sig själv och den andre då den i berusat tillstånd störde den allmänna ordningen genom att urinera intill konsulatet på Norra Esplanadgatan. Böter gavs för ordningsförseelse i det senare fallet.”

Natten mellan lördag och söndag fick en person en ordningsförseelse efter att ha spelat hög musik från sitt fordon.

På söndagskvällen greps en person på Vårdö på basen av polislagen. Gripandet skedde som skydd mot brott och störande beteende då personen i berusat tillstånd uppträtt hotfullt.

Måndag kväll skedde en utkörning på Jomalaby väg i Jomala. En personbilsförare som använde kommunikationsutrustning under färden tappade kontrollen över sitt fordon och körde av vägen. Böter gavs för äventyrande av trafiksäkerheten.