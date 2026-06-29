Hovrätten skärpte straff för förskingringsdömd

Dotterns försök att vältra över hela på mamman misslyckades: i stället fick hon skärpt straff. Hovrätten förlängde straffet med ett år jämfört med Ålands tingsrätts dom. Domen rör den omfattande förskingringshärvan kring en mjölkgård som pågick under 2015-2017, och där en mor, en dotter och dotterns sambo har åtalats och dömts för olika bedrägeribrott, däribland grov förskingring.

Nya Åland har skrivit i flera omgångar om härvan, där den sista turen alltså har resulterat i att hovrätten skärpte straffet för dottern: från Ålands tingsrätts dom på ett år och sex månaders ovillkorligt fängelse till två år och sex månader ovillkorligt, för grov förskingring och grovt bedrägeri. Tingsrättens dom från april 2025 blev lindrigare eftersom den grundade sig på en erkännanderättegång. Efter domen valde emellertid dottern att ta tillbaka sitt erkännande, och hävdade i stället att det var modern som agerat på egen hand, utan hennes vetskap.

Hovrätten köpte inte detta, utan skriver: ”med beaktande av att en stor del av de förskingrade medlen har tillfallit [dottern] endera personligen eller de av henne ägda bolagen är bestridandet mot hennes tidigare erkännande och den samtliga i ärendet företedda bevisningen inte trovärdig”.

Hovrätten ändrade däremot inte tingsrättens dom när det gällde ersättningsskyldigheten till mjölkgårdens konkursbo. Dottern och modern dömdes i tingsrätten att solidariskt ersätta konkursboet till ett belopp om cirka 600 000 euro.

De förskingrade medlen gick, som Nya Åland berättat, bland annat till en personbil, konsumtion och till ett byggprojekt på fastlandet som dottern ville genomföra men som aldrig förverkligades.

”[Dottern] har använt de förskingrade medlen för att upprätthålla en hög levnadsstandard inbegripet bland annat lyxkonsumtion och resor. Beloppet av de förskingrade penningmedlen har varit stort och brottet har pågått i tre år. Gärningen har varit planmässig och [dottern] och [modern] har genom att ändra förfaringssättet fortsatt med den brottsliga verksamheten även efter att oegentligheterna avslöjats”, skriver hovrätten.