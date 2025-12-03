Åländsk man riskerar tolv års fängelse för mordplaner

Ditt namn

I dag avslutades rättegången i Åbo hovrätt mot de män som misstänks för att ha planerat ett mord i Mariehamn i oktober 2023. En av dem, en åländsk man, riskerar ett över tolv år långt fängelsestraff.

Tre män dömdes i januari av tingsrätten till förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa, men inte till försök till mord som de stod åtalade för. Händelserna ska ha utspelat sig i oktober 2023 när männen anlitade en svensk man för att utföra mordet.

Motivet till mordet är skulder relaterade till narkotikahandel.

”Han ska skjutas”

De dömda männen, som tidigare åtalats för försök till mord, kallas i bevismaterialets gruppchattar ”KolmeRaitaaPrkele” och ”Sharky”. Sharky är en svensk man som är nära bekant med ”Gubben”, som han kallar för sin mullvad.

Männen skulle även fått hjälp av ”Mannen med lägenheten”. Han ska ha skaffat fram utrustning som den anlitade mannen behövt, lånat ut sin lägenhet som den anlitade mannen skulle använda och på andra sätt hjälpt lönnmördaren.

Enligt åklagaren är det utgående från chattarna klart att det handlar om planering av ett mord.

Sharky skriver i meddelanden till KolmeRaitaaPrkele att de skickar en lönnmördare: ”Han ska bort” och ”Han ska skjutas”. När lönnmördaren anlänt till Åland skriver han: ”Får han tag i S nu kommer han panga han troligtvis”, där S avser den man som de planerar mörda.

”Tillfällighet att mordet inte skedde”

Landskapsåklagare Peter Rikberg överklagade tingsrättens domslut. Han ville att männen som dömdes för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa skulle prövas för försök till mord.

– Man borde separat överväga när ett försök till mord inletts för de som anlitat lönnmördaren och lönnmördaren själv. Det gjorde inte tingsrätten, säger han till Åbo Underrättelser under en paus i rättegången.

Enligt åklagaren var den anlitade mannen ett verktyg för mordet och de som anlitade honom inledde ett försök till mord när mannen anlände till Åland.

– Det var endast en tillfällighet att mannen inte såg det tilltänkta offret när de båda rörde sig i Mariehamn. Det vore alltså sannolikt och plausibelt att mordet hade utförts och det är endast slumpen som gjort att det inte skedde, säger Rikberg i sin slutplädering.

Planeringen av mordet hade även gjorts i sådan detalj att det inte går att se det på annat sätt än att de verkligen menat utföra ett mord, anser åklagaren.

Här invänder dock de svarandens försvar som anser att det inte var sannolikt att mordet skulle ha skett. Planerna föll samman när den anlitade mannen kom till Åland, och det är även möjligt att mannen redan på båten till Åland insett att planen gått i stöpet, enligt en av advokaterna.

Inget gick som planerat

Enligt planerna skulle den anlitade mannen förses med husrum, mat, handskar, speciella kläder och en elsparkcykel för transport.

Men lägenheten saknade mat, elsparkcykeln fungerade inte och den anlitade mannen bytte bostad flera gånger.

– Det var en fundamentalt bristfällig plan och det var inte sannolikt eller plausibelt att brottet skulle fullbordas, säger Trond Hornseth, som representerar mannen som kallas KolmeRaitaaPrkele.

Till ÅU säger Hornseth att det är naturligt att domen prövas på nytt eftersom det är ett så pass långt fängelsestraff det gäller.

– Det har inte framkommit något nytt under rättegången nu, förutom att åklagaren hävdat att min klient skulle försett den anlitade med vapnet, säger han.

Mannen bakom aliaset KolmeRaitaaPrkele är inte på plats utan deltar via videolänk från fängelset där han sitter häktad.

Det är även oklart när försöket till mordet avbröts. Enligt försvaret uppträdde mannen inte som om han var på väg att mörda någon, han sökte genast upp stadens nattliv.

– Han är en stor och mörkhyad man som inte går omärkt genom Mariehamn, och han rörde sig helt omaskerad i staden, säger KolmeRaitaaPrkeles advokat.

– Det är troligt att mannen redan på båten till Åland insett att planen gått i stöpet, säger Sharkys försvar.

Det är även troligt att det tilltänkta offret fått reda på planen och därför höll sig gömd eller fått polisskydd, enligt försvaret. Det skulle bidra till att det inte vore troligt att mordet kunde ha skett.

Hemmabyggd pistol

I hovrätten har ett nytt bevismaterial lämnats in i form av teknisk undersökning av pistolen som använts. Enligt försvaret gör dess bristfälliga konstruktion att kulan tappar både riktning och effekt snabbt efter att den avfyrats.

Den tekniska undersökningen visar dock att den är möjlig att avfyra, och åklagaren hävdar att det är ett fullt fungerande vapen för ändamålet att skjuta någon på nära håll.

Den anlitade mannen dömdes av tingsrätten till två år och nio månaders fängelse för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa samt skjutvapenbrott. Den domen överklagades inte.

Friande dom överklagas

Åklagaren ville även igen pröva åtalet mot en av de misstänkta medhjälpare som friats av tingsrätten. Mannen är en ålänning som betecknats ”Mannen med lägenheten” i gruppchattarna. De övriga friande domarna från tingsrätten överklagades inte.

Mannen med lägenheten visste enligt åklagaren med säkerhet om att ett mord, eller åtminstone grov misshandel, skulle ske. Han lånade ändå ut sin lägenhet, och lär ha skaffat utrustning för mordet.

Mannen ska även ha hjälpt lönnmördaren att boka ett annat boende och gett honom sitt kreditkort. Mannen förnekar anklagelserna. Försvaret menar även att det inte alltid är klart vem ”Mannen med lägenheten” avser i gruppchattarna.

Mannen med lägenheten ska även ha stämt träff med offret för att locka fram honom, och på så sätt hjälpt mördaren.

Enligt honom själv är det det tilltänkta offret som kontaktade honom, inte andra vägen.

Vem är ”Gubben”?

På samma sätt bestrider ”Gubbens” advokat att hans klient är den som kallas så. Tingsrätten fann det motiverat på grund av att mannen är äldre än de andra.

– Men även pojkar kan kallas gubbe och flickor kan kallas gumma. Det beror på sammanhanget, säger advokaten.

Att KolmeRaitaaPrkele hade hans telefonnummer sparat under namnet ”Gubben” i sin telefon är inte tillräckligt bevis för att han är den som avses som ”Gubben” i chattarna, säger försvaret. Det påpekas även att det skrivs om flera gubbar i bevismaterialets textmeddelanden.

Alla tre som nu sitter häktade yrkade på att de genast skulle sättas på fri fot. Det avvisade dock hovrätten, med hänvisning till de långa fängelsestraff som tingsrätten dömt männen för.

Domen ges senast 2 februari.