HI lämnar regeringen Nyheter

Hållbart initiativs möte med lantrådet Veronica Thörnroos gick inte HI:s väg i går. Följden blev att HI sammankallade sitt politikråd. Sent på tisdagskvällen bekräftar en medlem i rådet att partiet bestämt sig för att lämna regeringssamarbetet. – Vi hade vissa krav och lantrådet sa nej.