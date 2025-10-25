Hemsk succé för Rysliga dagar

Ditt namn

City i Mariehamns satsning på Halloween-helgen är ny för året – och verkar vara här för att stanna.

Särskilt populärt blev Spökhuset i Telegrafen på lördagen, där kön ringlade långt ut på Torggatan ännu en timme efter att Lizette Eriksson öppnat dörren och någon sagt bu till barnen för första gången.

Eventkoordinatorn Susanne Fagerström behövde fylla på godiskistan när ett hundratal barn ännu väntade på att få komma in.

Inne i spökhuset väntade statister från Teaterföreningen i Mariehamn.

I bildspelet finns även bilder från fredagkvällens Zombielopp och Halloweenparaden som gick genom staden på lördagen.