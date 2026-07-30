Hastighetsreglering längs Österleden i samband med Sjödagarna

I och med arrangemanget av Sjödagarna 2026 inför Ålands landskapsregering en tillfällig hastighetsreglering på den del av landsväg nr 20 Österleden i Mariehamn som sträcker sig mellan Styrmansgatan och Villagränd, skriver landskapet i ett utskick.

Regleringen gäller från och med 31 juli till 2 augusti och görs med orsak att förbättra trafiksäkerheten för besökare. Landskapet uppmanar trafikanter att vara uppmärksamma och visa hänsyn till fotgängare och övriga trafikanter under evenemanget och följa den tillfälliga skyltningen.