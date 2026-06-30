Här invigs Kumlinges nya hopptorn

På fredagen invigdes Kumlinges nya hopptorn. Projektet har drivits av Folkhälsan i Kumlinge och hopptornet har länge varit efterfrågat av både invånarna och turister.

Folkhälsan i Kumlinge har det senaste året jobbat med bygget av ett nytt hopptorn på Väderholm. På fredagen invigdes det nya hopptornet, vilket firades med kaffe och kakor. Runt 60 personer deltog i firandet, och Gun-Mari Lindholm höll ett tal och hoppade sedan själv från hopptornet när bandet blev klippt.

– Vi hoppas att mycket folk kommer och ser hur det ser ut, säger Sandra Pada, från Folkhälsan i Kumlinges styrelse.

Hopptornet byggdes på Folkhälsans initiativ med stöd av Leader, men nu är det Kumlinge kommun som tar över.

– Det har funnits ett hopptorn på Väderholm förut, men det revs 2022 tror jag, för det var inte tillräckligt stadigt, säger Pada.

Vid det nya hopptornet kan man hoppa från 3, 5 och 7,5 meters höjd.

Hur har projektet gått?

– Visst har det varit lite motgångar, men Henri Pettersson och Calle Pettersson tog sig an det här projektet och under ett år har de gjort det färdigt. De har varit väldigt ivriga, ambitiösa och duktiga, säger hon.

Har hopptornet varit efterfrågat?

– Verkligen! Det har varit efterfrågat av alla turister och sommarboende, och vi själva också, vi som har barn.

Nu är de glada att få fira det nya hopptornet tillsammans med andra.

– Vi är väldigt stolta över det här. Vi hoppas att det är många som under många generationer kommer att njuta av det här hopptornet.