Nordman: ”Har inte haft samtal om ÅHS interna organisation”

Datainspektionens myndighetschef Lena Nordman vill inte uttala sig om JK-anmälan mot henne. – Jag har sett det men jag har egentligen inget att säga om anmälan. Det här är ett initiativ som Pajunen har vidtagit och jag kommer ta del av det som JK säger, säger hon.

Lena Nordman är fåordig när Nya Åland pratar med henne. Hon bekräftar att hon tagit del av anmälan mot henne till Justitiekanslern.

I anmälan anklagas hon bland annat för att ”vid utövande av tillsyn ha åsidosatt gällande lagstiftning och centrala förvaltningsrättsliga principer” samt för härskartekniker och nedlåtande språk.

Hur ser du på dessa anklagelser?

– Det här är något som JK får ta ställning till, om det tas upp.

Enligt anmälan ska ett telefonsamtal mellan dig och ÅHS styrelseordförande ha ägt rum där du framfört ett krav på att hälso- och sjukvårdsdirektören ska sägas upp. Har ett sådant samtal ägt rum?

– Jag har absolut inte överhuvudtaget sagt något om ÅHS interna frågor. Jag har haft flera samtal med styrelseordförande för att få samråd med styrelsen att fungera, men jag har inte haft några som helst samtal som handlat om deras interna organisation.

Vad händer härnäst? Kommer du att bemöta det här?

– Absolut inte. Till den del som JK tar upp det så kommer jag att svara JK som fattar beslut om det här, ingen annan.