Landskapsregeringen stoppar ÅHS inköp av juristtjänster från DKCO

Landskapsregeringen ingriper nu i ÅHS inköp av juridiska tjänster från juristfirman DKCO. Nyans pågående granskning visar att man sedan 2018 köpt in tjänster för 1 638 631 euro, vilket vida överstiger tröskeln för när en upphandling måste ske.– Vi rekommenderar nu att man avbryter de här inköpen tills dess regelverket är klarerat och utrett, säger finanschef Conny Nyholm till Nyan.

Nya Åland har i omgångar skrivit om de höga juristkostnaderna som bland annat implementeringen av ÅHS vård- och informationssystem Cosmic (VIS) kostat skattebetalarna. När Nyan sammanställer samtliga juristkostnader för perioden 2018-2025 – alltså även för andra juristtjänster än som har med VIS att göra – visar det sig att de belöper sig på 1 638 631 euro, eller 205 000 euro om året.

Detta överstiger med råge den tröskel som gäller enligt lagen om upphandlingar, vilket också bekräftas av landskapsregeringens finanschef Conny Nyholm:

– Jo, jag kommer mycket snart att skicka ett mejl till ÅHS med den innebörden. Vi har ju gett resilienspengar åt dem och vi granskar allting sedan, det är därför vi har begärt in de här uppgifterna.

– Och vi konstaterar precis samma sak som det du säger och vi känner att vi behöver agera utifrån detta.

Vad kan ni göra åt att lagen inte följts?

– Vi kan inte ålägga dem att göra något, ÅHS har ju ett eget ansvar, men vi kommer att komma med en rekommendation om att avbryta de här inköpen tills dess regelverket är klarerat och utrett.

Vad blir det för konsekvenser av att inte genomföra en ordentlig upphandling?

– Jag är ingen jurist på det viset. Men jag upplever att regelverket säger, att upptäcker man att man överstiger tröskelvärdena, då måste man avbryta det hela och göra en korrekt upphandling. Göra om och göra rätt, helt enkelt. Och det är det vi lyfter här, att det finns något som inte ser helt bra ut.

– Det är ju aldrig trevligt när det uppkommer sådana här saker. Det är därför vi reagerar.

Nyan rapporterar vidare i morgon.