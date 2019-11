Har du förtroende för den blivande regeringen? Nyheter

Vem skulle du rösta på om var val idag? Vilken partiledare har du lägst förtroende för?

Och känner du förtroende för den blivande landskapsregeringen? Tyck till i Åland Gallup.

Genom Åland Gallup har Nya Åland tagit tempen på opinionen sedan maj 2018. Drygt en månad har förflutit sedan lagtingsvalet ägde rum och nu vill vi återigen veta vilket parti du skulle rösta på om det var val i dag.

Det blivande lantrådet Veronica Thörnroos (C) presenterade för en vecka sedan sina ministrar. Hennes förslag är att Harry Jansson (C) blir vice lantråd med ansvar för bland annat regeringskansliet och kommunala frågor, Roger Nordlund (C) finansminister, Annika Hambrudd (C) utbildnings- och kulturminister, Fredrik Karlström (MSÅ) näringsminister, Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) social- och hälsovårdsminister, Alfons Röblom (HI) utvecklingsminister och Christian Wikström (Ob) infrastrukturminister.

Har du förtroende för den tilltänkta regeringskonstellationen? Tyck till i Åland Gallup.

Du får också ta ställning till vilken partiledare du har högst och lägst förtroende för. Vid den senaste förtroendemätningen, som ägde rum i oktober, var det Thörnroos som toppade listan då hon åtnjöt det högsta förtroendet av 22,4 procent av gallupdeltagarna. Katrin Sjögren (Lib) var tvåa med 19,5 procent och Camilla Gunell (S) trea med 15 procent.

Åland Gallup är ett samarbete mellan Nya Åland och Mats Adamczak som ansvarar för omröstningen. Du är givetvis anonym när du deltar, men du måste registrera dig med ditt Facebook-konto. Omröstningen är öppen till klockan 22 på lördag kväll.

