ÅLAND GALLUP: Har du berörts av strulet i skärgårdstrafiken?

Är du en av dem som riskerar bli utan bränsle på Brändö? Har du tvingats stanna hemma från skola och jobb när färjorna stått stilla? Har du fått övernatta borta när färjan hem inte lagt ut? Är du upprörd över att färjorna inte klarar en åländsk vinter? Nu kan du uttrycka din åsikt i Åland Gallup. KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL OMRÖSTNINGEN.

Åland Gallup är tillbaka, den här gången med enklare tekniklösning där deltagarna identifieras med hjälp av sitt mobilnummer. Alla deltar anonymt eftersom mobilnummer och svar inte kopplas ihop, utan sparas i två separata databaser.

I januari månads gallup frågas även om hur du röstar i presidentvalet och vad du tycker om lantrådet Katrin Sjögrens (Lib) val av regeringspartners. Som vanligt ställs även frågan om på vilket parti du skulle rösta om det var val i dag.

Åland Gallup administreras av Mats Adamczak, statistiker. Åland Gallup görs genom att deltagarna själv söker upp gallupen eller prenumererar på den. Svaren viktas enligt kön, ålder, bostadsort och hur man röstat i det senaste valet. Åland Gallup är öppen fram till midnatt på söndag.

Så här deltar du

Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via den klickbara länken i den digitala tidningen, via hemsidan nyan.ax eller genom Åland Gallups hemsida och Åland Gallups Facebooksida.

Skriv in ditt mobilnummer, men lämna bort den första nollan. Klicka på ’skicka verifieringskod’. Du kan använda både ett finländskt och svenskt mobilnummer.

Du får ett sms med en verifieringskod som du ska skriva in i nästa steg, sedan kan du svara på frågorna.

Det är gratis att delta. Du kan enbart delta en gång. Du deltar anonymt.