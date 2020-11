Grace kör själv till Åbo Nyheter

Myndigheterna och klassningssällskapet Lloyds har gett tillåtelse för Viking Grace att för egen maskin köra till Åbo med kvarvarande resenärer från Finland.

– Ingen säkerhetsrisk föreligger, skriver Viking Line i ett pressutskick.

De åländska passagerarna har stigit av i Mariehamn medan resenärer från Sverige åker till Stockholm med fartyget M/S Amorella på söndag eftermiddag.

M/S Viking Grace har med hjälp av bogserbåtar under natten mot söndagen bogserats till hamnen i Mariehamn. Passagerarna kommer att erbjudas transport till sina hem under dagen. M/S Gabriella ersätter M/S Viking Grace från och med måndag kväll från Åbo. Viking Grace kommer att tas till Turku Repair Yard under de närmaste dagarna. Inbokade passagerare som berörs av inställda turer med Viking Grace kontaktas av Viking Line.