Foto: PexelsI Sverige och Finland finns ett stort utbud av pumptracks. Daniel Selander hoppas att Åland ska haka på trenden och bygga en pumptrack för barn och unga i Mariehamn. Bilden är ett exempel på hur en pumptrack kan se ut. Förslaget: Pumptrack och MTB-leder i Mariehamn Nyheter 12:59 måndag, 8 september, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Nu har MLK tagit över hela Bollhalla Kulturbyråns miljonprojekt ska aktivera barn och unga Berg och dalar när mountainbike avgjordes