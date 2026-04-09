Förslaget: bygg ut och renovera sjukhus på befintlig plats

Fastighetsverket har fått i uppdrag att utreda de fastighetstekniska förutsättningarna för utveckling av ett nytt sjukhus antingen på nuvarande sjukhustomt eller genom ett så kallat greenfieldalternativ.

Fastighetsverket rekommenderar nu till ÅHS styrelse att man bör fokusera på en kombination av nybygge och renovering av befintliga fastigheter på nuvarande sjukhusområde. Utvecklingen skulle ske norrut från det nuvarande sjukhuset.

Det alternativet skulle kosta cirka 142,5 miljoner euro och ta 7,5 år. Ett greenfield alternativ, i detta fall har man tittat på en tomt i Möckelö, skulle kosta 194 miljoner euro och ta 6 år.

De första byggnaderna på det nuvarande sjukhusområdet byggdes i början av 1950-talet och med tiden har det byggts ut och nytt runtomkring.

– Det har skapat det sammelsurium som det är idag. Vårt sjukhus är till 40 procent av ytan 75 år gammalt, säger Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.

Behovet av upprustning börjar bli akut.

– Som vanlig kund ser det bra ut, men lyfter man på huven, så att säga, så finns det jättestora tekniska brister och kostsamma problem i den vardagliga driften.