Försäljning kompliceras av företrädare på dubbla stolar

Landskapsägda Ålands fastighets AB är tills vidare största ägare i F-fast, ett innehav som ska säljas. Men det kompliceras av att både Åfab och F-fast företräds av vd:n Lennart Joelsson och styrelseordföranden Cecilia Jansson som blir vd för F-fasts driftsbolag.

– Att samma person kan företräda bägge parter är inte acceptabelt, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Lennart Joelsson berättade på måndagen för Nyan att F-fasts större ägare är Ålands fastighets Ab, Holmbergs fastigheter, Rundbergsgruppen, Husell invest och Vest bygg. Åfab sålde under våren en del av innehavet till de andra större ägarna och minskade då sin andel från 44 procent till 27 procent. Holmbergs och Rundbergs ska äga cirka 25 procent var i F-fast.

Vem eller vilka som garanterat att den kommande nyemissionen blir framgångsrik förblir obesvarad.

– No comments på den, säger Lennart Joelsson.

Det är heller inte givet om nyemissionen ska ske i F-fast eller i dotterbolaget.

I den ska dock inte landskapsägda Åfab delta. Så ser direktivet ut. Men Åfabs ägande i F-fast berörs, då det togs beslut på en extrastämma förra året att aktierna ska avyttras.

Varken Cecilia Jansson, styrelseordförande i Åfab, eller Lennart Joelsson, vd i Åfab, ska få delta i säljbeslutet.

– Jag har noterat att det är samma personer. Det kommer krävas att hon (Cecilia) jävar sig i hanteringen, säger finansminister Mats Perämaa.

– Men jag har inte svar på om vi behöver göra personalförändringar eller om det går att hantera som en enskild aktieaffär, säger han.

Det sistnämnda anser dock både Cecilia Jansson och Lennart Joelsson fungerar bra när en försäljning blir aktuell.

– Frågan får vara parkerad tills vidare. Men värdet på aktierna blir högre om det finns en framtid i bolaget, säger Cecilia Jansson.

Ansvarig minister för ägarstyrningen av Åfab är näringsminister Jesper Josefsson (C). Men då Åfab äger en del av Haga Kungsgård har han anmält jäv och överlåtit uppgiften till Mats Perämaa.

Båda ministrarna deltog dock på Åfabs bolagsstämma 18 juni, då styrelsen valdes. I den ingår i övrigt endast Anders Ekström (Lib) och som ersättare Roger Höglund (C).

Ingen av dem säger sig då ha känt till F-fasts planer på att bli moderbolag i en fiskodlingskoncern.

– Cecilia Jansson sökte mig i början av förra veckan. Jag fick då ett meddelande om att en aktör lagt ett bindande bud hos konkursförvaltaren, säger Mats Perämaa.

Ingen har heller reagerat på att F-fast, trots uppmaningar från Patent- och registerstyrelsen, fortfarande inte inkommit med sin förra årsredovisning som skulle funnits registrerad förra hösten. Likaså har bolaget uppmanats skicka in en förmånsförteckning som visar ägarfördelningen.

Lennart Joelsson hänvisar till en köpt bokföringstjänst och säger att han ska ta tag i det.

– Bokslut finns och de är reviderade, det är registreringen som tydligen inte är utförd.

Så styrs F-fast Lennart Joelsson, vd och styrelseledamot Sven-Erik Holmberg, styrelseordförande Roger Rundberg, styrelseledamot Marlene Husell, styrelseledamot Cecilia Jansson, affärskoordinator