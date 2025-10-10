FMI varnar för friska vindar imorgon

Ditt namn

Finlands meteorologiska institut har utfärdat en orange varning för Åland imorgon lördag. ”Den nordvästliga vinden är farligt kraftigt från och med morgonen, i vindbyarna 20 m/s”, skriver institutet i sin app.

Vid orange varning finns risk för ”allmänna stormskador, ställvis också enhetliga skadeområden. Lokalt stort behov av röjning, långa elavbrott och avbrott i teletrafiken.”

Också på söndag utlovas friska vindar. ”Sannolikheten för farligt kraftig nordlig vind är 40 % mitt på dagen på söndag och på söndag kväll. Vindhastigheten kan i byarna uppgå till 15 m/s.”