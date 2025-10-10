FMI varnar för friska vindar imorgon

20:00 fredag, 10 oktober, 2025
DELA

    Finlands meteorologiska institut har utfärdat en orange varning för Åland imorgon lördag. ”Den nordvästliga vinden är farligt kraftigt från och med morgonen, i vindbyarna 20 m/s”, skriver institutet i sin app.

    Vid orange varning finns risk för ”allmänna stormskador, ställvis också enhetliga skadeområden. Lokalt stort behov av röjning, långa elavbrott och avbrott i teletrafiken.”

    Också på söndag utlovas friska vindar. ”Sannolikheten för farligt kraftig nordlig vind är 40 % mitt på dagen på söndag och på söndag kväll. Vindhastigheten kan i byarna uppgå till 15 m/s.”

     

    TEXT:

    Johan Orre

    johan.orre@nyan.ax
    Tillbaka till startsidan
    Tipsa Nyan

    Mer läsning