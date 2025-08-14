Fler ålänningar besöker vården Nyheter

Nästan 200 700 besök och drygt 26 200 vårddagar noterades hos Ålands hälso- och sjukvård under 2024, vilket innebär en ökning på drygt tre procent jämfört med föregående år. Det skriver Ålands statistik- och utvecklings-byrå, Åsub, i en färsk rapport.

Den största ökningen när det gäller vårdbesök syns inom primärvården. Drygt 116 000 besök noterades under 2024 jämfört med drygt 110 000 år 2023.

Kvinnorna står för fler vårdbesök än männen, både inom primär- och specialsjukvården. Den största skillnaden mellan könen syns i åldersspannet 15–49 år där kvinnorna är i klar majoritet. Först i åldersgruppen 85 år och över är det männen som står för flest vårdbesök per invånare.

Drygt 3 700 patienter var inskrivna vid ÅHS avdelningar under 2024 och det totala antalet vårddagar på 26 201 innebar en medelvårdtid på 4,5 dagar per inskrivning och sju dagar per patient. Medicinavdelningen, kirurgikliniken och psykiatrin nyttjades mer av männen, medan majoriteten av de inskrivna patienterna på BB-gyn och medicin (vårdavdelningen) var kvinnor.

Ögonkliniken stod för den största ökningen av vårdbesök under 2024 när det gäller special-sjukvård – 13 procent fler besökte ögonkliniken jämfört med föregående år. Den klinik som tappat mest i antal besök är BB-gyn med en minskning på mer än 11 procent.

Antalet vårdbesök utanför Åland minskade däremot med 33 procent, från 5 500 till 3 700, jämfört med 2023 medan antalet vårddagar på sjukhus utanför Åland steg från 5 400 till 5 800.

Tandvårdsbesöken ökade

Åsub presenterade också siffror på antal besök till ÅHS tandvård där besöken ökade med 3,5 procent i fjol jämfört med året innan. Antalet patienter till tandvården var drygt 7 200 och av dem var knappt 60 procent 18 år eller yngre.