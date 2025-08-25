DELA Facebook Foto: STEFAN ÖHBERG"Hon är betydligt bättre insatt nu jämfört med tidigare". Det säger finansminister Mats Perämaa (Lib) efter att ha diskuterat en rad viktiga Ålandsfrågor med Finlands finansminister Riikka Purra (Sannf). Finansministern efter Riikka Purras Ålandsbesök: ”Hon är betydligt bättre insatt i Ålandsfrågorna nu” Nyheter 06:41 måndag, 25 augusti, 2025 Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Finansminister Riikka Purra om bemanningsstödet: ”Förhandlingar pågår” Viking Line om mötet med Purra: ”En bra och konstruktiv diskussion” Finansminister Purra har landat på Åland