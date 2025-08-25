Finansministern efter Riikka Purras Ålandsbesök: ”Hon är betydligt bättre insatt i Ålandsfrågorna nu”

DELA
Foto: STEFAN ÖHBERG
"Hon är betydligt bättre insatt nu jämfört med tidigare". Det säger finansminister Mats Perämaa (Lib) efter att ha diskuterat en rad viktiga Ålandsfrågor med Finlands finansminister Riikka Purra (Sannf).

06:41 måndag, 25 augusti, 2025

