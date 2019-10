Febril aktivitet innan i-röstningen lades ner Nyheter

Det var en kamp mot klockan ända in i det sista innan centralnämnden för lagtingsvalet på tisdagskvällen beslöt lägga ner internetröstningen.

Under helgen före försökte systemleverantören Scytl göra nödvändiga ändringar men lyckades inte fullt ut.

Nya Åland har kartlagt vad som hände innan centralnämnden för lagtingsvalet på tisdagskvällen tvingades bita i det sura äpplet och ställa in internetröstningen trots att den digitala valurnan hade förseglats tidigare under dagen under ceremoniella former. Internetröstningen skulle ha inletts följande dag.

Förklaringen som gavs var att leverantören Scytl, som Åda upphandlat, inte hade lyckats bygga bort risken för att personer utan rösträtt skulle kunna ta sig in i systemet och rösta utan att det märks och på så sätt obemärkt kunna påverka valresultatet. Tidsramen blev för knapp och därför tog man det säkra före det osäkra och rekommenderade centralnämnden att ställa in internetröstningen.

Nya Åland har pratat med Ådas vd Katarina Donning för att få klarhet i händelseförloppet. Hon befann sig på resa i går.

Åda upphandlade det finska testföretaget, som hon minns, någon gång före sommaren 2019. Inte för att utföra stesstester av Scytls säkerhetssystem, påpekar hon – den rätta termen är penetrationstestning.

– Det görs som en extra säkerhet och är en helt ordinär it-grej.

De första testsvaren från det finska företaget kom den 2 oktober. Det fanns saker som måste åtgärdas innan internetröstningen kunde anses säker.

– Svaret kom både till Åda och till landskapsregeringen. Åda har varit projektledare och har inget mandat att prata med centralvalnämnden. Det är beställarens uppgift, alltså landskapsregeringens.

