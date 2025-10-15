Nya stödformen för enmansföretag är i gång

Ditt namn

Det nystartade bolaget Ålandskliniken är det första som beviljas anställningsstöd för sin första anställning. En ansökan har även fått avslag.

I våras presenterade näringsminister Jesper Josefsson (C) en ny stödform riktad till enmansföretag, ett lönestöd för företagare som gör sin första anställning. Nu handlägger näringsavdelningen de första ansökningarna.

Först ut att få ta del av stödet är Ålandskliniken ab, som beviljas stödet för sin första anställning. Däremot får IFK Mariehamn hockey avslag på sin ansökan.

– Mariehamns hockey är en förening, inte ett företag, säger Susanne Strand, byråchef för näringsavdelningen.

Stödet ges som ett lönestöd på max 40 procent av bruttolönen, exklusive lönebikostnader, för de första sex månaderna av anställningen. Stödet uppgår till maximalt 2 000 euro per månad.

– Tanken är att många små företag kanske tvekar att gå vidare och anställa och det här kan vara en morot för att våga ta steget och göra sin första anställning. Det är en ekonomisk hjälp på vägen, säger Susanne Strand.

Liknande upplägg finns i Sverige och det har man inspirerats av.

En handfull har sökt

Den första ansökningsrundan öppnade i september och hittills har man fått en handfull ansökningar. Och alltså fattat beslut i två fall.

Är det ungefär som förväntat?

– Det var svårt att veta vad vi skulle förvänta oss. Vi har en prövotid på två år för stödet, men det var svårt att bedöma om det kommer hundra eller tio ansökningar.

Stödet tas från befintlig budget för företagsstöd.

Responsen hittills har ändå varit positiv.

– När vi fastställde principerna för stödet fick vi bra respons, att det här var något man väntat på och kommer bli bra. Vi får utvärdera hur det tas emot, men det är tuffa tider för företagen, säger Susanne Strand.