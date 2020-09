Slutsjunget för Alm i The Voice Nyheter

Emilia Alm gick inte vidare till final i The Voice of Finland efter fredagens liveframträdande. Hon imponerade dock på publiken med Zara Larssons Symphony.

– Den låten är ett monster. Men du fick den att låta lätt. Du gjorde antagligen Åland mycket stolt, också mig, sade teamledaren Anna Puu.

I kvartsfinalen förra veckan sjöng hon Roxettes ballad It must have been love och i gårdagens semifinal blev det alltså en till engelskspråkig låt.

Låtvalet var inte hennes eget. När hon sökte till tävlingen skickade hon listor på favoritlåtar och nu är det arrangörerna som väljer låtar som passar henne.

– Flickan från Saltvik. Låten var svår, men du klarade dig jättebra, sade Juha Tapio.