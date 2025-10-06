Efter Nyans avslöjande: Åtalad chaufför stoppas från att köra skolbarn

Ditt namn

Den yrkeschaufför som åtalats för sexuella övergrepp mot barn kör nu inte längre barn.

– Vi skickade in en begäran till bolaget om att chauffören inte ska få köra så länge som åtalet pågår, berättar utbildningschef Mathias Eriksson.

Efter Nya Ålands avslöjande om att en yrkeschaufför på Åland kör skolbarn trots ett åtal för sexuella övergrepp mot barn tas personen nu ur tjänst. Det berättade tidningen Åland i måndags. Kommissarie Nina Rasmus vid Ålands polismyndighet berättade tidigare för Nyan att det på Åland saknas lagstöd för att dra tillbaka körtillstånd innan en dom har vunnit laga kraft. Därför har Södra Ålands utbildningsdistrikt nu i stället valt att agera genom att be det bolag där chauffören är anställd att inte låta den åtalade köra skolbarn.

– De har lovat att byta ut chauffören under pågående rättegång, berättar utbildningschef Mathias Eriksson.

Han säger att beslutet togs för att lugna situationen bland vårdnadshavare och elever.

– Vi behövde hitta något vi kunde göra för att barnen ska känna sig trygga på vägen till och från skolan.

Är det många som hört av sig och uttryckt oro?

– Det kan hända att folk också kontaktat skolan så jag har ingen bild av hur många, men det är några som har hört av sig.

Saknar befogenhet

Eriksson förklarar att utbildningsdistriktet köper in skolskjutstjänsten och att de därför inte har befogenhet att fatta beslut gällande chaufförerna.

– Det enda vi kan göra är att lämna in en begäran och det är tack vare att bolaget har gått oss till mötes som det här är möjligt.

Han säger att de kommer följa upp att bolaget håller vad de lovat, men på frågan om andra chaufförer kan komma att behöva lämna in straffregister säger han att det inte är distriktets ansvar att kolla upp dem.

– Det är upp till bolaget att hålla koll på sina anställda. Vi begär bara in straffregisterutdrag från bolaget i sig och då gäller det ekonomiska brott. Vi kan inte begära in register på annan personal än vår egen.

Är det något som borde ändras?

– Nej, det skapar mycket administration att hålla reda på sådant. Jag tycker att så länge man har bolag som är seriösa och tar det på allvar så behöver man inte ändra den delen.