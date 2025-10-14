Eckerökoncernen löser hela pandemilånet

Ditt namn

Rederiaktiebolaget Eckerö lånar 20 miljoner euro av Ålandsbanken och löser in resten av det obligationslån som rederiet tog under pandemin i förtid.

”Avtalet är ett viktigt steg i vår ekonomiska strategi och ger oss större utrymme att nå våra ekonomiska mål”, säger Björn Blomqvist, Rederi AB Eckerös vd.

I ett pressmeddelande meddelar rederiet att låneavtalet är baserat på marknadsmässiga villkor och har en maturitet på två år.

Med den nya finansieringen kommer Eckerökoncernen också utnyttja möjligheten att lösa in samtliga utestående obligationer från sitt 62 miljoner euros obligationslån man tog i oktober 2021. De har förfallodag 28 oktober 2026 och har varit noterade på Oslobörsen.

Enligt den senaste ekonomiska rapporten uppgår obligationslånet i dag till 24,7 miljoner euro. En större del betalades av i samband med försäljningen av Birka Stockholm.

”Hela obligationslånet kommer att återbetalas till ett pris motsvarande 100,70 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen och obetald ränta på det inlösta beloppet, med likvidationsdag 28 oktober 2025”, skriver rederiet.

Under 2021 behövde Rederi AB Eckerö säkra fortsatt finansiering, och fick då nobben av bankerna eller för dåliga villkor av dåvarande kreditgivare Svenska Handelsbanken.

– Riskerna bankerna tar är inte gjorda för företag i den position vi är i just nu, sa då Björn Blomqvist.

Efter att ha misslyckats med en nyemission valde rederiet att undersöka marknaden för företagsobligationer. Björn Blomqvist och ekonomidirektören Malin Skogberg höll 17 möten med potentiella investerare och kunde efter en vecka säkra 62 miljoner, då med en årlig ränta om tre månaders Euribor plus en kreditmarginal om 7,0 procent.

I dag är den ekonomiska situationen betydligt bättre. Nettoskuldsättningen var -8,8 miljoner efter första halvåret 2025, alltså med mer likvida medel än skulder redan före högsäsongen.