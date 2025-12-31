Eckerö ställer in turer på nyårsdagen

På grund av att det förväntas hårt väder ställer Eckerö in flera turer på nyårsdagen och fredag. Det är turen från Eckerö 18.30 på nyårsdagen samt 20.00 från Grisslehamn, samt turerna 8.00 från Eckerö och 10.00 från Grisslehamn på fredag som ställs in.

Enligt den nuvarande planen väntas trafiken gå enligt ordinarie turlista med start 11.30 från Berghamn, Eckerö på fredag den 2 januari.

Eckerö kontaktar sina bokade resenärer. Vädret väntas enligt prognosen bli som värst under nyårsdagens eftermiddag och kväll, med hård vind och snö.