Tallink tog revansch tredje kvartalet

Efter en tung start på året ökade Tallink intäkterna under sommaren och gjorde ett bättre resultat än samma period förra året.

Resultatet före skatt uppgick till 40,9 miljoner euro (36,8) före skatt.

– Det tredje kvartalet var starkt för oss, med en ökning i både passagerarantal och lönsamhet under sommarmånaderna. Men helårsresultatet visar också hur det ekonomiska läget och de geopolitiska spänningarna fortsatt påverkar vår bransch, säger Paavo Nõgene, VD för Tallink Grupp.

För året så här långt ligger dock omsättning och resultat långt efter fjolåret.

– Perioden som helhet har präglats av lågt konsumentförtroende på våra hemmamarknader och fortsatta geopolitiska spänningar. Två av våra kryssningsfartyg, Baltic Princess och Silja Serenade, var under underhåll i 68 dagar förra vintern, vilket påverkade passagerar- och fraktvolymer, särskilt mellan Finland och Sverige. Dessutom låg upp till fyra fartyg stilla, men dessa har nu antingen fått nya ägare eller satts i drift på andra håll i världen, säger Nõgene.

– I planeringen för det kommande året ligger vårt fokus på kostnadskontroll, att säkra lönsamheten på huvudrutterna och att hantera risker under lågsäsongen. Vi tar vårt ansvar gentemot aktieägarna på stort allvar och är fast beslutna att upprätthålla stabilitet, pålitlighet och fortsatt utdelning för investerare i dessa osäkra tider, avslutar Nõgene.

I det tredje kvartalet ökade särskilt antalet passagerare mellan Estland och Finland, med 10,1 procent. Rederiet pekar specifikt på att man tagit tillbaka kryssningsbåten Victoria I till rutten över sommaren som komplement till Mystar och Megastar.

Mellan Finland och Sverige, med tre färjor som går via Åland, sjönk dock passagerarantalet med 1,4 procent. Likaså sjönk Estland-Sverige-trafiken via Åland kraftigt (23,5 procent) med en färja mindre. Dessutom har två renodlade fraktfartyg mellan Kapellskär och Paldiski bytts mot den mer passagerarinriktade Superfast IX.

Tallink har nu sålt både Star I och Regal Star, samt efter perioden även Sailor – som ska bli den nya M/S Fjärdvägen i Eckerö Links regi.

Tallink fortsätter ha tre fartyg utchartrade. Romantika opererar sedan maj i Algeriet på ett nio månader långt kontrakt, Galaxy I och Europa fortsätter som fartygshotell i Nederländerna. Galaxys kontrakt förlängdes nyligen med ett år och Europas kontrakt kommer sannolikt förlängas från januari nästa år.