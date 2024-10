Tallink tappade försäljning under högsäsongen Nyheter

Tallink-koncernen redovisar lägre försäljning, lägre rörelseresultat och lägre vinst för det tredje kvartalet.

Omsättningen sjönk med 3,7 procent till 231,9 miljoner euro det tredje kvartalet jämfört med förra årets högsäsong. Kärnverksamheten, färjetrafiken, tappade två miljoner.

Rörelseresultatet landade på 68,4 miljoner (82,1) och nettovinsten på 36,8 miljoner (48,7).

Rederiet transporterade 1,7 miljoner passagerare under det tredje kvartalet vilket var 3,4 procent färre än under samma period 2023. Dock ökade den mellan Estland och Sverige, via Åland, där Tallink förstärkt med ett andra fartyg under sommarperioden.

Antalet personbilar sjönk med 8,3 procent.

Tallink har haft tre fartyg utchartrade och två upplagda under perioden.

För årets nio första månader har omsättningern sjunkit med 6,1 procent till 602,3 miljoner. Rörelseresultatet är 149,5 miljoner (177,7) och resultatet 45,5 miljoner (76,7).